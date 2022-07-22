Одну з них забирали зі стадіону на візку: одразу троє легкоатлеток знепритомніли на Чемпіонаті світу в США

Справжнім пеклом став забіг на п'ять тисяч метрів для трьох легкоатлеток на світовій першості, яка наразі триває в американському Юджині.

Так, дві легкоатлетки з Німеччини Сара Бенфарес та Констанца Клостергалфен, а також представниця Великої Британії Джессіка Джадд не витримали високої спеки: стовпчик термометра в тіні піднімався до 38 градусів за Цельсієм.

Бенфарес стартувала в другому кваліфікаційному забігу 5000-метрівки серед жінок. Вона знепритомніла після фінішу. Як наслідок, 21-річну спортсменку довелося терміново госпіталізувати. Зі стадіону її виносили на візку.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Що стосується Клостергалфен, то 25-річна спортсменка була однією з лідерок, але за три кола до кінця камера показала її обличчя, на якому було видно лише страждання. У підсумку вона фінішувала 19-ю, знепритомнівши після закінчення гонки.

"Я думаю, що це було найважче коло, яке я коли-небудь бігала", – цитує Констанцу tagesspiegel.

Джадд, своєю чергою, після фінішу 5000-метрівки теж знепритомніла. Їй довелося надавати медичну допомогу.

Фото: Associated Press

Додамо, що велика частина учасників цьогорічного Чемпіонату світу готувалися до змагань в умовах сильної спеки. Цікаво, що спека - не єдина незручність для більшості легкоатлетів цього літа. Велика кількість спортсменів напередодні турніру та вже під час його проведення скаржилися на неналежні умові розташування в США.