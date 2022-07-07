Одразу чотири клуби з Першої та Другої ліг заявили про відмову від участі у сезоні-2022/23

Українські клуби через повномасштабне вторгнення з боку РФ зіткнулися з непростою ситуацією. В когось знищена вся інфраструктура, в когось знищено місто, де вони грали, а хтось відчуває фінансові труднощі.

Так, у сезоні 2022/23 Друга ліга точно не дорахується ФК "Суми".

Про це клуб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У середу прийняте рішення, що футбольний клуб "Суми" не буде брати участь у сезоні 2022-2023 другої ліги. Але це не означає, що клуб припиняє своє існування. Клуб продовжує існувати, але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація в Україні, в області, в місті Суми. Тому, ми не можемо у такий час бюджетні кошти використовувати на футбол", - сказав директор клубу Роман Сорока.

Минулого сезону ФК Суми посів останнє, 16-те місце в групі “Б” Другої ліги.

Окрім того, у Другій лізі наступного сезону не зіграють також липоводолинський "Альянс" та миколаївська "Вікторія".

"Вимушено повідомити, що у зв’язку з військовою агресією росії проти України ФК Вікторія не братиме участі у новому футбольному сезоні. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні керівництвом клубу. Основною причиною такого рішення є неможливість забезпечити безпечний тренувальний та змагальний процес на території Сумської області, яка щодня зазнає артилерійських обстрілів з території країни-агресора", - йдеться в заяві "Вікторії".

Що стосується "Альянсу", то вони планували об'єднатися саме з "Вікторією".

У недограному через масштабну військову агресію РФ Чемпіонат України сезону-2021/2022 у Першій лізі "Альянс" фінішував на третьому місці. "Вікторія" у Групі "Б" Другого дивізіону була десятою.

Постраждала від нестачі учасників й Перша ліга. "Поділля" повідомило про те, що пропустить новий сезон. Клуб вже направив відповідне звернення до ПФЛ і УАФ.

"В умовах, коли керівництво клубу, президент та обидва віце-президенти, задіяні в різних підрозділах ВСУ, спонсори клубу наразі акумулюють ресурси для допомоги військовим, а на міську раду Хмельницького на чолі з міським головою ліг важкий тягар у зв’язку зі збільшенням видатків та допомогу ЗСУ, ми не маємо можливості та права на забезпечення виступу першої команди у сезоні 2022/2023 на справжньому професійному рівні. Інший підхід не для нас.

Найближчого сезону клуб прийняв рішення зосередитись на збереженні функціонування академії і виконанні завдань, які зовсім не пов’язані з футболом. Наголошуємо, бренд професійної команди Поділля не вмирає і в майбутньому обов’язково про себе нагадає. Хмельницький не може залишатися без футболу, тому звертаємося до ПФЛ і УАФ з прохання за можливості зберегти за клубом місце у Першій лізі до сезону 2023/24, за умови вимушеного та болючого для нас пропуску сезону 2022/23", - йдеться в офіційній клубній заяві.

На момент дострокового завершення футбольних змагань в Україні "Поділля" займало у Першій лізі восьме місце.

Додамо, раніше президент Професійної футбольної ліги Олександр Каденко розповів, що новий футбольний сезон на рівні ПФЛ стартує наприкінці серпня чи на початку вересня. Матчі планують провести у центральних та західних регіонах країни на тлі активних бойових дій в Україні. Загальна кількість учасників – 16 у Першій лізі та 16 у Другій лізі.