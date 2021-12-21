Зірка команди Шевченка в Серії А став жертвою пограбування

Зірка команди Шевченка в Серії А став жертвою пограбування

Будинок Сірігу обікрали під час невдалого матчу в чемпіонаті Італії.

В рамках 18-го туру Серії А "Дженоа" вирушила у гості до "Лаціо" та зазнала поразки - 3:1.

Просто під час цього поєдинку до квартири воротаря команди Андрія Шевченка Сальваторе Сірігу проникли злочинці, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сирігу пограбувала відома банда "Акробати", яка обробляє будинки, залазячи зовні трубами у вікна.

Коли спрацювала сигналізація, до будинку виїхала поліція, але вже зафіксувала лише факт пограбування. "Акробати" винесли золоті та срібні прикраси.

Цього тижня від пограбувань постраждали ще два італійські футболісти - гравець "Наполі" Адам Унас та ексфорвард "Удінезе" Антоніо Ді Натале.

"Дженоа" з 10 очками продовжує йти в зоні вильоту з Серії А. Команда Шевченка опустилася з 18-го місця на 19-те. Щоправда, від рятівної 17-ї сходинки генуезців відділяють всього два бали.

У 19-му турі внутрішньої першості "грифони" 21 грудня приймуть "Аталанту" Руслана Малиновського.

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