Одразу шість футболістів стали найкращими бомбардирами Євро-2024: хто розділив нагороду

Усі 6 гравців забили на турнірі по три голи.

Звання найкращого бомбардира Євро-2024 розділили одразу шість футболістів.

Це іспанець Дані Ольмо, нідерландець Коді Гакпо, грузин Жорж Мікаутадзе, словак Іван Шранц, англієць Гаррі Кейн та німець Джамал Мусіала. Усі вони забили на турнірі по три голи.

В УЄФА вирішили не враховувати додаткові критерії (асисти, кількість проведених матчів / хвилин) і розділити "Золоту бутсу" між шістьми гравцями.

До слова, серед цих шести бомбардирів найменшу кількість хвилин на полі провів Шранц (335). Він взяв участь у чотирьох матчах, як і Мікаутадзе (347 хвилин). Що стосується гольових передач, то найбільше асистів зробив Ольмо – 2.

У фінала Євро-2024 збірна Іспанії здолала Англію з рахунком 2:1 і вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи. "Червона фурія" стала одноосібним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

Піренейці уп'яте зіграли у фіналі Євро. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія вдруге в історії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, але знову не змогла здобути трофей. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

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