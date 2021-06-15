Одразу шість переломів: став відомий діагноз жахливої травми гравця збірної Бельгії, отриманої в матчі з Росією

Футболістові доведеться лягти "під ніж".

Став відомий точний діагноз травми, яку в матчі 1-го туру групи B Євро-2020 з командою Росії, отримав захисник збірної Бельгії Тімоті Кастань.

Спочатку передбачалося, що 25-річний футболіст отримав подвійний перелом очниці, однак поглиблене обстеження виявило у нього одразу шість переломів на обличчі.

Сьогодні гравцеві повинні зробити складну операцію, яка буде тривати від двох до чотирьох годин, повідомляє RTBF.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Збірна Бельгії розгромила Росію з рахунком 3:0. Їхніми суперниками у групі є команди Данії та Фінляндії.

розгромила Росію з рахунком 3:0. Їхніми суперниками у групі є команди та До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, російські фанати їдкими постами відреагували на ганьбу своєї збірної на Євро-2020.

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