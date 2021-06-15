Одразу шість переломів: став відомий діагноз жахливої травми гравця збірної Бельгії, отриманої в матчі з Росією

Футболістові доведеться лягти "під ніж".
Став відомий точний діагноз травми, яку в матчі 1-го туру групи B Євро-2020 з командою Росії, отримав захисник збірної Бельгії Тімоті Кастань.
Спочатку передбачалося, що 25-річний футболіст отримав подвійний перелом очниці, однак поглиблене обстеження виявило у нього одразу шість переломів на обличчі.
Сьогодні гравцеві повинні зробити складну операцію, яка буде тривати від двох до чотирьох годин, повідомляє RTBF.
- Збірна Бельгії розгромила Росію з рахунком 3:0. Їхніми суперниками у групі є команди Данії та Фінляндії.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.
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Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, російські фанати їдкими постами відреагували на ганьбу своєї збірної на Євро-2020.