Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Одразу шість переломів: став відомий діагноз жахливої травми гравця збірної Бельгії, отриманої в матчі з Росією

Дата публікації
Перегляди
444
Одразу шість переломів: став відомий діагноз жахливої травми гравця збірної Бельгії, отриманої в матчі з Росією

Associated Press

Футболістові доведеться лягти "під ніж".

Став відомий точний діагноз травми, яку в матчі 1-го туру групи B Євро-2020 з командою Росії, отримав захисник збірної Бельгії Тімоті Кастань.

Спочатку передбачалося, що 25-річний футболіст отримав подвійний перелом очниці, однак поглиблене обстеження виявило у нього одразу шість переломів на обличчі.

Сьогодні гравцеві повинні зробити складну операцію, яка буде тривати від двох до чотирьох годин, повідомляє RTBF.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
  • Збірна Бельгії розгромила Росію з рахунком 3:0. Їхніми суперниками у групі є команди Данії та Фінляндії.
  • До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, російські фанати їдкими постами відреагували на ганьбу своєї збірної на Євро-2020.