Одразу "золото": Україна здобула першу медаль на Європейських іграх-2023

Людмила Лузан та Валерія Терета виграли 500-метрівку на каное-двійці.

Збірна України завовала першу медаль Європейських ігор 2023 року, які 21 червня розпочалися у польському Кракові.

"Золото" у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 метрів вибороли Людмила Лузан та Валерія Терета.

Український екіпаж здобув перемогу у фіналі, показавши час 1:58.233. Срібні нагороди здобули іспанки Антія Хакоме та Марія Корбера (1:58.506), а бронзові – Ґ'яда Браґато і Б'янка Надь з Угорщини (1:59.163).

Дуже швидко українська збірна виграла ще одне "золото" на Європейських іграх-2023. Дует Олег Кухарик / Ігор Трунов виграв змагання на байдарці-двійці на дистанції 500 метрів.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, спортсменів з Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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