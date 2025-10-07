Один з лідерів збірної України пропустить жовтневі матчі відбору ЧС-2026

Віктор Циганков / © Associated Press

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков вибув зі складу "синьо-жовтих" на жовтневі матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

27-річний гравець не зможе допомогти національній команді через травму, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Раніше до табору української збірної довикликали дебютанта – півзахисника житомирського "Полісся" Владислава Велетня.

Також півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Очеретько замінив у заявці хавбека турецького "Трабзонспора" Олександра Зубкова, який травмувався.

Команда Сергія Реброва 10 жовтня на виїзді зіграє з Ісландією, після чого 13 жовтня прийматиме Азербайджан.

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Нагадаємо, у стартових матчах відбору до чемпіонату світу-2026 збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).