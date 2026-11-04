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Один з лідерів збірної України травмувався та пропустить вирішальні матчі Ліги націй
Віктор Циганков залишився поза заявкою "синьо-жовтих" на ігри Ліги націй у листопаді.
Вінгер амстердамського "Аякса" Віктор Циганков не потрапив до заявки збірної України на заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27.
Як повідомив головний тренер нідерландського клубу Мічел, 28-річний українець дістав пошкодження в поєдинку Ередивізі проти "Спарти" Роттердам, який завершився поразкою його команди з рахунком 1:2. Його замінили одразу після перерви.
Через травму він не лише пропустив наступний поєдинок клубу проти АЗ, у якому амстердамці здобули мінімальну перемогу (1:0), а й не отримав виклик до національної команди на матчі Ліги націй у листопаді.
"Віктор отримав травму під час попереднього матчу. Поки що ми не знаємо, наскільки серйозна травма, це стане відомо пізніше. Ми не знаємо точно, що це за травма, тож доведеться почекати і подивитися", — прокоментував Мічел стан здоров'я Циганкова після матчу проти АЗ.
Цього сезону Віктор провів вісім матчів за "Аякс" у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.
У складі збірної України вінгер зіграв 71 поєдинок, відзначившись 14 забитими м'ячами.
Вирішальні матчі групового раунду Ліги націй українці проведуть 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.
Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів.