ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

Один з лідерів збірної України залишив табір команди перед другим матчем відбору ЧС-2026

Віктор Циганков не зіграє проти Азербайджану.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віктор Циганков

Віктор Циганков / © Associated Press

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков залишив табір збірної України перед другим матчем групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

27-річний вінгер не встигне відновитися від м'язового пошкодження, яке дістав у грі за "Жирону", до поєдинку з Азербайджаном. Через це він змушений повернутися до розташування каталонського клубу.

Зазначимо, що Циганков також не потрапив до заявки збірної України на стартовий матч відбору ЧС-206 проти Франції, який завершився поразкою "синьо-жовтих" (0:2).

Матч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

В іншому поєдинку 2-го туру групи D французи приймуть Ісландію, яка на старті кваліфікації вдома розгромила Азербайджан (5:0) та очолила цей квартет.

Переможець групи отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie