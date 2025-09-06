Один з лідерів збірної України залишив табір команди перед другим матчем відбору ЧС-2026

Віктор Циганков / © Associated Press

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков залишив табір збірної України перед другим матчем групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

27-річний вінгер не встигне відновитися від м'язового пошкодження, яке дістав у грі за "Жирону", до поєдинку з Азербайджаном. Через це він змушений повернутися до розташування каталонського клубу.

Зазначимо, що Циганков також не потрапив до заявки збірної України на стартовий матч відбору ЧС-206 проти Франції, який завершився поразкою "синьо-жовтих" (0:2).

Матч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

В іншому поєдинку 2-го туру групи D французи приймуть Ісландію, яка на старті кваліфікації вдома розгромила Азербайджан (5:0) та очолила цей квартет.

Переможець групи отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.