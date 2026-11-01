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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
361
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Один з найкращих боксерів світу на очах у Усика повернув собі чемпіонський пояс

Сауль "Канело" Альварес одноголосним рішенням суддів здолав Крістіана Мбіллі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сауль Альварес — Крістіан Мбіллі

Сауль Альварес — Крістіан Мбіллі / © Associated Press

Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (64-3-2, 39 КО) здобув перемогу над Крістіаном Мбіллі (29-1-1, 24 КО) в головному бою вечора боксу, який відбувся в ніч проти 1 листопада на арені "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Поєдинок тривав усю дистанцію та завершився перемогою Альвареса одноголосним рішенням суддів — 115:112, 116:111, 117:110.

Таким чином, Канело відібрав у Мбіллі титул WBC і знову став чемпіоном світу в другій середній вазі.

Відеоогляд бою

Зазначимо, що мексиканець готувався до бою зі своєю командою у тренувальному таборі Олександра Усика в Іспанії, а сам українець був присутній на поєдинку в Ер-Ріяді.

Після завершення бою Усик піднявся на ринг і привітав Альвареса з перемогою.

"Це так важко пояснити. Це щось неймовірне, це відчуття. Наче виграв мій перший титул. Тридцять один рік як професіонал. Шістнадцять років тому я виграв свій перший титул. Тепер я знову виграв титул. Я так пишаюся", — сказав Альварес після бою.

Додамо, що свій попередній бій 36-річний Сауль провів у вересні 2025 року, поступившись одноголосним рішенням суддів американцю Теренсу Кроуфорду в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. Після цього мексиканець переніс операцію на лікті.

31-річний Мбіллі зазнав першої поразки в професійній кар'єрі. Француз став володарем пояса WBC після того, як організація позбавила Кроуфорда титулу.

Раніше повідомлялося, що Усик підтвердив наміри змінити вагову категорію та битися з непереможним чемпіоном.

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