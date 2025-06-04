Один з найкращих боксерів світу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Чемпіон світу в першій середній вазі за версією WBA Теренс Кроуфорд дав свій прогноз на прийдешній об'єднавчий поєдинок між чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

37-річний непереможний американець не сумнівається в тому, що українець удруге здолає британця.

Зокрема він пригадав скандальний удар у першому бою між Усиком і Дюбуа, коли Даніель влучив Олександру нижче пояса.

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"Усик переможе, безперечно. У першому бою був удар нижче пояса. Усик переможе", – наводить слова Кроуфорда видання Seconds Out.

До слова, Кроуфорд посідає третє місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією журналу The Ring, який очолює Усик.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Зазначимо, що Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

Також на пресконференції Олександр дотепно потролив свого суперника.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Пізніше Дюбуа пояснив, чому штовхнув та обізвав Усика під час битви поглядів.

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Раніше у Мережі було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, букмекери вже визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.