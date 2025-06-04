ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
461
Час на прочитання
2 хв

Один з найкращих боксерів світу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Теренс Кроуфорд упевнений, що українець здолає британця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Чемпіон світу в першій середній вазі за версією WBA Теренс Кроуфорд дав свій прогноз на прийдешній об'єднавчий поєдинок між чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

37-річний непереможний американець не сумнівається в тому, що українець удруге здолає британця.

Зокрема він пригадав скандальний удар у першому бою між Усиком і Дюбуа, коли Даніель влучив Олександру нижче пояса.

"Усик переможе, безперечно. У першому бою був удар нижче пояса. Усик переможе", – наводить слова Кроуфорда видання Seconds Out.

До слова, Кроуфорд посідає третє місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією журналу The Ring, який очолює Усик.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Зазначимо, що Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

Також на пресконференції Олександр дотепно потролив свого суперника.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Пізніше Дюбуа пояснив, чому штовхнув та обізвав Усика під час битви поглядів.

Раніше у Мережі було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, букмекери вже визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie