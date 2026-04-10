Один з найкращих волейболістів світу оголосив про повернення до збірної України

Олег Плотницький вирішив відновити кар'єру в національній команді.

Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький, який у березні минулого року оголосив про завершення кар'єри в національній команді, знову гратиме за "синьо-жовтих".

Про це 28-річний волейболіст, який виступає за італійську "Перуджу", повідомив в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

За словами Плотницького, він планує взяти участь в обох міжнародних турнірах — Лізі націй та чемпіонаті Європи.

"Так, ми вже мали домовленість з тренером. Є приблизні дати, коли я приїду — це залежить від того, як я буду добиратися до Марібора, бо ми в Словенії будемо до Ліги націй готуватися. Наче як на всі матчі буду їхати, і Лігу націй і Євро, не говорили ми про якісь пропуски, поки що, що щось зіграю, щось не зіграю. В загальному маю все грати — мається на увазі, що те, що мені будуть давати грати", — зазначив Плотницький.

Провести перший офіційний матч після повернення до складу збірної Плотницький може вже 10 червня, коли Україна стартує в розіграші Ліги націй поєдинком проти Японії.

Цього сезону Плотницький разом з "Перуджою" став переможцем клубного чемпіонату світу з волейболу, здобувши вже 12-й трофей з італійською командою. Також клуб українця продовжує виступи у Лізі чемпіонів та Суперлізі Італії, в обох з яких пройшов до півфіналу.

Востаннє Плотницький грав за збірну України 2023 року — взяв участь в усіх чотирьох турнірах, де виступали "синьо-жовті": Золотій Євролізі, Кубку претендентів, Євро та олімпійській кваліфікації.

Плотницький у складі збірної України здобув перемогу в Золотій Євролізі-2017 та ще двічі змагався у її фіналах (2021, 2023).

