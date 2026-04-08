Один з найтитулованіших тренерів світового футболу: всі досягнення та трофеї Мірчі Луческу

Мірча Луческу / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 7 квітня, помер колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу.

Мірча є одним з найтитулованіших тренерів в історії футболу. За свою кар'єру він виграв 38 трофеїв і посідає третє місце за цим показником серед тренерів.

Більше за нього здобули лише Алекс Фергюсон (50) та Хосеп Гвардіола (40).

Найуспішнішим етапом кар'єри Луческу стала робота в донецькому "Шахтарі", де румунський фахівець виграв 22 трофеї за 12 років (2004–2016). З "гірниками" він здобув 8 титулів чемпіона України, 6 Кубків України та 7 Суперкубків України, а також перший для клубу європейський трофей — Кубок УЄФА.

Також Мірча очолював київське "Динамо" (2020–2023), оформивши зі столичною командою "золотий требл" (золоті медалі чемпіонату, Кубок та Суперкубок України) у сезоні-2020/2021.

Також Луческу вигравав трофеї з турецькими "Галатасараєм" і "Бешикташем", румунськими "Рапідом" і "Динамо Бухарест".

До вашої уваги список усіх досягнень та трофеїв Луческу.

"Корвінул"

1980 — 1-ша ліга Румунії (як гравець-тренер)

"Динамо" Бухарест

1986, 1990 — Кубок Румунії

1990 — Чемпіонат Румунії

"Брешія"

1992 — Серія Б

1994 – Англо-італійський кубок

"Рапід" Бухарест

1998 — Кубок Румунії

1999 — Чемпіонат Румунії

2000 — Суперкубок Румунії

"Галатасарай"

2000 — Суперкубок УЄФА

2002 — Чемпіонат Туреччини

"Бешикташ"

2003 — Чемпіонат Туреччини

"Шахтар"

2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 — Кубок України

2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 — Чемпіонат України

2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 — Суперкубок України

2009 — Кубок УЄФА

"Динамо"

2020 — Суперкубок України

2021 — Чемпіонат України

2021 — Кубок України

Нагадаємо, що 29 березня Мірчу Луческу госпіталізували після того, як він знепритомнів під час тренування збірної Румунії.

Тренера мали виписати в п’ятницю, 3 квітня, але в нього стався серцевий напад.

Далі стало відомо, що Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії

У ніч з суботи на неділю Луческу було переведено до реанімації, у стані коми, підтримуючи його апаратами. У легендарного тренера виявили два смертельно небезпечні захворювання серця.

Родина терміново зібралася в Бухаресті та була поруч з ним в останні хвилини його життя.