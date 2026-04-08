- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 2 хв
Один з найтитулованіших тренерів світового футболу: всі досягнення та трофеї Мірчі Луческу
За свою тренерську кар'єру "Містер" виграв 38 трофеїв.
У вівторок, 7 квітня, помер колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу.
Мірча є одним з найтитулованіших тренерів в історії футболу. За свою кар'єру він виграв 38 трофеїв і посідає третє місце за цим показником серед тренерів.
Більше за нього здобули лише Алекс Фергюсон (50) та Хосеп Гвардіола (40).
Найуспішнішим етапом кар'єри Луческу стала робота в донецькому "Шахтарі", де румунський фахівець виграв 22 трофеї за 12 років (2004–2016). З "гірниками" він здобув 8 титулів чемпіона України, 6 Кубків України та 7 Суперкубків України, а також перший для клубу європейський трофей — Кубок УЄФА.
Також Мірча очолював київське "Динамо" (2020–2023), оформивши зі столичною командою "золотий требл" (золоті медалі чемпіонату, Кубок та Суперкубок України) у сезоні-2020/2021.
Також Луческу вигравав трофеї з турецькими "Галатасараєм" і "Бешикташем", румунськими "Рапідом" і "Динамо Бухарест".
До вашої уваги список усіх досягнень та трофеїв Луческу.
"Корвінул"
1980 — 1-ша ліга Румунії (як гравець-тренер)
"Динамо" Бухарест
1986, 1990 — Кубок Румунії
1990 — Чемпіонат Румунії
"Брешія"
1992 — Серія Б
1994 – Англо-італійський кубок
"Рапід" Бухарест
1998 — Кубок Румунії
1999 — Чемпіонат Румунії
2000 — Суперкубок Румунії
"Галатасарай"
2000 — Суперкубок УЄФА
2002 — Чемпіонат Туреччини
"Бешикташ"
2003 — Чемпіонат Туреччини
"Шахтар"
2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016 — Кубок України
2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 — Чемпіонат України
2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 — Суперкубок України
2009 — Кубок УЄФА
"Динамо"
2020 — Суперкубок України
2021 — Чемпіонат України
2021 — Кубок України
Нагадаємо, що 29 березня Мірчу Луческу госпіталізували після того, як він знепритомнів під час тренування збірної Румунії.
Тренера мали виписати в п’ятницю, 3 квітня, але в нього стався серцевий напад.
Далі стало відомо, що Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії
У ніч з суботи на неділю Луческу було переведено до реанімації, у стані коми, підтримуючи його апаратами. У легендарного тренера виявили два смертельно небезпечні захворювання серця.
Родина терміново зібралася в Бухаресті та була поруч з ним в останні хвилини його життя.