Офіційно: Андрій Шевченко став новим очільником Української асоціації футболу

Андрій Шевченко замінив на посаді президента УАФ раніше відстороненого Андрія Павелка, який продовжує перебувати під вартою.

Легендарний футболіст і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко офіційно обраний президентом Української асоціації футболу (УАФ).

47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на посаду очільника УАФ на позачерговому XXVI Конгресі Української асоціації футболу, який відбувся 25 січня у столичному Будинку футболу.

Кандидатуру Шевченка на прсаду президента УАФ було підтримано одностайно. "За" Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, "проти" та "утрималися" – 0.

Шевченка було офіційно висунуто кандидатом на обрання президентом УАФ 12 грудня. Він прийняв пропозицію балотуватися на цю посаду, взявши час на підготовку програми і підбір команди.

На посаді президента УАФ Шевченко замінив Андрія Павелка, який очолював організацію від 2015 року.

У лютому 2023 року суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ через підозру в розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва футбольної трави.

Від червня цього року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави. 17 січня Шевченківський районний суд Львова подовжив його перебування у СІЗО до 16 лютого 2024 року.

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