Офіційно: два клуби пропустять наступний сезон УПЛ через зруйновану окупантами інфраструктуру

27 травня в київському Будинку футболу відбулися загальні збори учасників української Прем'єр-ліги, на яких обговорювалося питання проведення майбутнього чемпіонату, зокрема формату турніру.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За чернігівським і азовським клубами було закріплено місця в Прем'єр-лізі на час, коли вони зможуть повноцінно відновити свою спортивну діяльність. Всі учасники зборів одноголосно підтримали цю ініціативу.

Також зазначається, що остаточне рішення щодо формату майбутнього чемпіонату, країни проведення та ігрового календаря буде ухвалено за результатами роботи профільних робочих груп та консультацій із владою України та військовими адміністраціями.

У зв'язку з російським вторгненням на сезон-2022/23 буде розроблено і затверджено тимчасовий спеціальний регламент, який передбачатиме умови проведення змагань у ситуації, що склалася.

Нагадаємо, через війну сезон УПЛ-2021/22 був завершений достроково. Чемпіонат вперше в історії закінчили без визначення чемпіона та призерів. Турнірна таблиця станом на 24 лютого була визнана остаточною.

Оскільки "Шахтар" фінішував на першій сходинці, то саме він і отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23. "Динамо" ж, яке відстало від "гірників" на 2 очки, зіграє в кваліфікації найпрестижнішого єврокубку.

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