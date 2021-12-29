Офіційно: ексголова селекційної служби "Шахтаря" знайшов роботу у Греції

ПАОК підтвердив призначення португальця.

Португальський фахівець Жозе Боту офіційно став спортивним директором ПАОКа.

Про це повідомляється на сайті грецького клубу.

Контракт із Боту підписано на 2,5 роки. Інші подробиці угоди не повідомляються.

Жозе Боту від літа 2018 року працював директором департаменту селекції "Шахтаря" та минулого тижня покинув донецький клуб.

ЗМІ зазначають, що у фахівця виник конфлікт із новим тренером команди Роберто Де Дзербі.

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