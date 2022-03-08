Офіційно: ФІФА перенесла стиковий матч ЧС-2022 між збірними України та Шотландії

Офіційно: ФІФА перенесла стиковий матч ЧС-2022 між збірними України та Шотландії

Поєдинок відбудеться у червні.

ФІФА затвердила зміни у стикові матчі кваліфікації ЧС-2022. Матч півфіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 з футболу між збірними України та Шотландії вирішили перенести.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Матч Шотландія – Україна відбудеться у червні. Поки нова дата невідома.

Поєдинок мав відбутися 24 березня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, однак після вторгнення російських окупантів на територію нашої країни УАФ звернулася з проханням до УЄФА та ФІФА про перенесення зустрічі.

Переможця матчу Шотландія - Україна очікує поєдинок проти Вельсу або Австрії, в якому і визначиться доля путівки на ЧС-2022. Відповідно, фінал плейоф тепер також буде відкладено. Гра була намічена на 29 березня.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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