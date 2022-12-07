Офіційно: Флік не залишить збірну Німеччини після провалу на ЧС-2022

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік після провалу команди на чемпіонаті світу-2022 офіційно залишиться на своїй посаді. Фахівець тренуватиме збірну як мінімум до Євро-2024:

Про це повідомляє Sport1.

"Я та мій штаб із оптимізмом дивимося на домашній чемпіонат Європи 2024 року. Ми як команда можемо досягти набагато більшого, ніж показали в Катарі", – сказав Флік.

Нагадаємо, що збірна Німеччини не зуміла пробитися до плейоф чемпіонату світу-2022, хоча і перемогла Коста-Рику у заключному матчі групового етапу (2:4).

Флік очолив збірну Німеччини після Євро-2020, підписавши контракт до 2024 року.

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