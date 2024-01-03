Офіційно: Коноплянка достроково розірвав контракт з румунським клубом

Український півзахисник Євген Коноплянка припинив бути гравцем румунського клубу ЧФР Клуж.

Як повідомляється на офіційному сайті клубу, контракт із 34-річним вінгером розірвали достроково за обопільною згодою сторін.

"Клуб ЧФР Клуж і гравець Євген Коноплянка домовилися про розірвання контракту. Ми дякуємо йому і бажаємо успіхів!", – йдеться в повідомленні.

Коноплянка перейшов до румунського клубу влітку 2023-го, підписавши контракт до 30 червня 2025 року. Цього сезону він лише 4 рази виходив на поле, провівши сумарно 54 хвилини. Востаннє Євген грав в офіційному матчі ще 6 листопада.

Після розірвання контракту з румунським клубом Коноплянка отримав статус вільного агента. Де Євген продовжить кар'єру, наразі невідомо.

Додамо, що ЧФР Клуж посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Румунії, маючи 36 очок після 21 туру.

Нагадаємо, раніше Коноплянка виступав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке", "Шахтар" і "Краковію". У складі збірної України він зіграв 87 матчів і забив 21 гол.

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