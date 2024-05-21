Офіційно: легендарний футболіст "Реала" завершить кар'єру після Євро-2024

Півзахисник мадридського "Реала" та збірної Німеччини Тоні Кроос вирішив завершити ігрову кар'єру цього літа.

34-річний футболіст повісить бутси на цвях після домашнього чемпіонату Євро-2024, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Таким чином, останнім матчем Крооса за "Королівський клуб" стане фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії", який відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

"17 липня 2014 року – день моєї презентації в "Реалі". День, який змінив моє життя. Моє життя як футболіста, але особливо як людини. Це був початок нової глави в найвеличнішому клубі світу. Після 10 років ця глава завершується. Ніколи не забуду цього зухвалого вдалого часу.

Особливо хочу подякувати всім, хто прийняв мене з відкритим серцем і довірився мені. Але особливо я хотів би подякувати вам, дорогі мадридці, за вашу прихильність і любов від першого дня до останнього.

Водночас це рішення означає, що моя кар'єра футболіста завершиться цього літа після чемпіонату Європи. Як я завжди казав: "Реал" є і буде моїм останнім клубом. Я щасливий і пишаюся тим, що в думках я знайшов правильний час для свого рішення і що зміг вибрати його сам. Моїми амбіціями завжди було завершити кар'єру на піку мого рівня продуктивності", – написав Кроос на своїй сторінці в Instagram.