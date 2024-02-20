Офіційно: "Марсель" призначив нового головного тренера перед матчем з "Шахтарем" у Лізі Європи

"Марсель" швидко визначився із заміною Дженнаро Гаттузо, якого звільнив з посади головного тренера перед матчем-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря".

Як повідомляється на офіційному сайті французького клубу, новим керманичем "провансальців" став Жан-Луї Гассе.

Деталі контракту не розголошуються. За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, угода 70-річного французького фахівця розрахована до кінця поточного сезону.

Останнім місце роботи Гассе була збірна Кот-Д'Івуару, звідки його звільнили після поразки від Екваторіальної Гвінеї (0:4) в заключному матчі групового етапу на нещодавньому домашньому Кубку африканських націй.

Під керівництвом Гассе "слони" ледь вийшли з групи. Його замінив Емерс Фае, який тріумфально пройшов плейоф і привів івуарійців до перемоги в турнірі.

У своєму дебютному матчі на чолі "провансальців" Гассе спробує вибити "Шахтар" з Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 22 лютого, на стадіоні "Велодром" у Марселі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч "Шахтар" і "Марсель" зіграли внічию з рахунком 2:2 .

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