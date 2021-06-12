Офіційно: матч Євро-2020 Данія - Фінляндія відновлять після жахливого інциденту на полі

Гру відновлять.

Матч Євро-2020 між збірними Данією та Фінляндією після призупинення, відновлюють. Його продовжать о 21:30.

Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

Поєдинок відновлять на прохання гравців команд.

"На прохання гравців обох команд УЄФА погодився відновити матч між Данією та Фінляндією сьогодні ввечері о 20:30 за центральноєвропейським часом (прим. 21:30 за київським). Будуть зіграні останні чотири хвилини першого тайму, потім буде 5-хвилинна перерва на перерву, а потім другий тайм", - йдеться в повідомленні.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Нагадаємо, 1-го туру Євро-2020 Данія - Фінляндія офіційно призупинено через інцидент з лідером данців Крістіаном Еріксеном. Гравець знепритомнів на полі наприкінці першого тайму.

Лікарі доправили гравця до лікарні. За офіційною інформацією відомо, що його стан стабільний, однак, чи притомний футболіст данської збірної не відомо.

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