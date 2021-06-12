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Офіційно: матч Євро-2020 Данія - Фінляндія відновлять після жахливого інциденту на полі

Офіційно: матч Євро-2020 Данія - Фінляндія відновлять після жахливого інциденту на полі

Associated Press

Гру відновлять.

Матч Євро-2020 між збірними Данією та Фінляндією після призупинення, відновлюють. Його продовжать о 21:30.

Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

Поєдинок відновлять на прохання гравців команд.

"На прохання гравців обох команд УЄФА погодився відновити матч між Данією та Фінляндією сьогодні ввечері о 20:30 за центральноєвропейським часом (прим. 21:30 за київським). Будуть зіграні останні чотири хвилини першого тайму, потім буде 5-хвилинна перерва на перерву, а потім другий тайм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1-го туру Євро-2020 Данія - Фінляндія офіційно призупинено через інцидент з лідером данців Крістіаном Еріксеном. Гравець знепритомнів на полі наприкінці першого тайму.

Лікарі доправили гравця до лікарні. За офіційною інформацією відомо, що його стан стабільний, однак, чи притомний футболіст данської збірної не відомо.