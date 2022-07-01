Офіційно: найтитулованіший волейбольний клуб України проведе наступний сезон у чемпіонаті Польщі

Наступного сезону "Барком-Кажани" виступатимуть у чемпіонаті Польщі. Львів'яни проводитимуть домашні матчі у Кракові.

Чотириразові чемпіони України з волейболу "Барком-Кажани" наступного сезону виступатимуть у польській лізі та базуватимуться у Кракові.

Про це йдеться на офіційному сайті львівського клубу.

"Через військову агресію Росії ми змушені грати свої домашні матчі в Польщі. Одним із міст-побратимів Львова є Краків, і ми дуже щасливі, що наступного сезону нашим тимчасовим будинком стане саме це місто", - йдеться у повідомленні.

У Першу польську лігу також має намір заявитись "Епіцентр-Подоляни", який завершив минулий сезон на першому місці. А чемпіонки жіночої першості України з "Прометея" виступатимуть у чемпіонаті Чехії.

Нагадаємо, що титулований український дзюдоїст Георгій Зантарая надіслав листа до Міжнародної федерації дзюдо (IJF), в якому він попросив позбавити його всіх титулів, які він здобув за кар'єру.

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