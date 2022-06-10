Офіційно: новим тренером "Ворскли" став найкращий керманич УПЛ 2020 року

Полтавська "Ворскла" оголосила ім'я нового головного тренера.

Зазначимо, що до цього з командою працював Юрій Максимов, із яким у клубі було ухвалено рішення не подовжувати контракт.

Отже, як повідомляє офіційний сайт полтавської команди, новим керманичем буде відомий тренер - Віктор Скрипник.

Новий наставник "біло-зелених" має стати до роботи від 1 липня. Подробиці контракту 52-річного тренера, який як гравець та керманич зробив собі ім’я у німецькому "Вердері" з Бремена, поки не розкриваються", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що до "Ворскли" 52-річний Скрипник від літа 2019 року працював із луганською "Зорею". Із луганчанами він двічі ставав третім в УПЛ, а в сезоні 2021/22, який було ухвалено рішення завершити після 18 турів через повномасштабне вторгнення РФ, він привів "Зорю" до четвертої позиції. Також у його активі робота з бременським "Вердером" та латвійською "Ригою".

Що стосується "Ворскли", то вона завершила сезон-2021/22 на п'ятому місці, яке гарантувало їй участь у кваліфікації третього за престижністю клубного турніру Європи - Лізі конференцій.

Додамо, що за підсумками 2020 року саме Скрипник став найкращим тренером УПЛ.

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