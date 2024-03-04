Офіційно: "Олександрії" присудили технічну поразку в матчі 18-го туру УПЛ проти "Шахтаря"

Команда Руслана Ротаня поплатилася за те, що задіяла в поєдинку незаявленого гравця.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення зарахувати "Олександрії" технічну поразку в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з донецьким "Шахтарем".

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Причиною покарання стала участь у поєдинку півзахисника олександрійців Івана Калюжного, якого не було в заявці на гру.

26 лютого "Шахтар" не зумів обіграти "Олександрію" – зустріч на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершилася внічию 0:0. Проте тепер результат матчу анульовано, а "Шахтарю" присудили технічну перемогу (3:0).

Раніше "Олександрія" опублікувала заяву на своєму офіційному сайті, в якій визнала, що помилково не включила Калюжного до заявки на поєдинок з "гірниками". Клуб усунув спортивного директора від виконання своїх обов'язків.

Після того, як "Шахтарю" зарахували технічну перемогу в матчі з "Олександрією", донецький клуб піднявся на друге місце в УПЛ. Підопічні Маріно Пушича зрівнялися за очками з "Кривбасом" (по 37), але мають дві гри в запасі. Лідирує в чемпіонаті "Дніпро-1" (38 балів). "Олександрія" втратила один заліковий пункт і з 17 очками залишилася на 11-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України "помаранчево-чорні" 8 березня зустрінуться з "Колосом", а олександрійці днем пізніше зіграють з "Поліссям".

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