Офіційно: помер відомий футбольний агент Міно Райола, який працював з Ібрагімовичем та Погба

Офіційно: помер відомий футбольний агент Міно Райола, який працював з Ібрагімовичем та Погба

Один із найбільш впливових футбольних агентів світу Міно Райола пішов з життя у 54-річному віці.

Нідерландський агент італійського походження помер на 55-у році життя. Раніше про смерть Райоли повідомили 28 квітня, але того ж дня сам агент спростував цю інформацію.

Сьогодні ж, 30 квітня, про смерть Райоли повідомили на його офіційній сторінці в Twitter.

"Із глибоким смутком ми повідомляємо про смерть найбільш дбайливого і неймовірного футбольного агента в історії. Міно боровся до кінця з тією ж силою, з якою він захищав своїх гравців за столом перемовин. Як і зазвичай, Міно змусив нас пишатися собою, хоча ніколи цього не усвідомлював", - йдеться в повідомленні.

Райола представляв інтереси таких зірок світового футболу як Златан Ібрагімович, Поль Погба, Ерлінг Голанд, Джанлуїджі Доннарумма, Маттейс де Лігт, Марко Верратті, Генріх Мхітарян та багатьох інших.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Райола був прооперований у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані через захворювання легенів, яке не пов'язане з COVID-19.

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