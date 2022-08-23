Офіційно: потенційні суперники Ломаченка домовилися про реванш за титули легкої ваги

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос спробує взяти реванш у Девіна Гейні, який відібрав у нього пояси.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Гейні (28-0, 15 КО) зустрінеться у реванші проти ексчемпіона Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).

Про це повідомила промоутерська компанія Top Rank.

Другий бій відбудеться 15 жовтня у Мельбурні, Австралії.

Зазначимо, що з переможцем цього бою хоче зустрітись колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (16-2, 11 KO).

Раніше стало відомо, коли Ломаченко проведе свій наступний поєдинок і хто буде його опонентом.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO;

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO; Що стосується Гейні, то він має у своєму активі 28 перемог (15 - нокаутом) у 28 боях;

У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу Хейні переміг австралійця Джорджа Камбосос одноголосним рішенням суддів. Джордж активував опцію матчу-реваншу з Хейні. Раніше повідомлялося, що другий поєдинок Хейні та Камбососа відбудеться 15 жовтня у Мельбурні.

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