Офіційно: "Рома" звільнила Моурінью з посади головного тренера

"Особливий" працював з "вовками" від з травня 2021 року.

Італійська "Рома" оголосила про звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті римського клубу.

Португальський керманич очолював "вовків" від з травня 2021 року. Під його керівництвом римляни виграли Лігу конференцій сезону-2021/22, а минулої кампанії дійшли до фіналу Ліги Європи.

Контракт Моурінью з "Ромою" був розрахований до літа 2024 року, однак через незадовільні результати керівництво клубу вирішило достроково розірвати угоду з 60-річним фахівцем.

Після 20 турів римський колектив посідає лише дев'яте місце у Серії А, маючи у своєму активі 29 очок.

Останні два матчі "вовків" завершилися для них поразками. Спершу "Рома" програла "Лаціо" дербі в 1/4 фіналу Кубка Італії, а потім поступилася "Мілану" у чемпіонаті Італії.

"Ми хотіли б подякувати Жозе від імені всіх нас за його пристрасть і відданість від моменту його прибуття. Ми назавжди збережемо теплі спогади про його роботу, але ми вважаємо, що в інтересах клубу необхідні негайні зміни. Ми бажаємо Жозе і його команді всього найкращого в майбутньому", – йдеться в заяві босів "джалороссі".

До слова, раніше Моурінью очолював "Порту", "Челсі", "Інтер", мадридський "Реал", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем".

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