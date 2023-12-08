Офіційно: російських і білоруських спортсменів допустили до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі

Атлети країн-агресорок зможуть виступити на Олімпійських іграх у Парижі.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

Про це повідомляється на офіційному сайті МОК.

Зазначається, що росіяни та білоруси зможуть виступити на ОІ-2024 лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок не будуть допущені.

Також буде заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Російські та білоруські спортсмени виступатимуть на Олімпіади в Парижі як "індивідуальні нейтральні атлети". Для участі в Іграх вони повинні пройти кваліфікацію та дотримуватися умов нейтралітету.

Не будуть допущені до ОІ-2024 ті спортмени, хто підтримує війну або має контракти з арміями держав-агресорок.

Літні Олімпійські ігри в Парижі повинні відбутися від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив російських спортсменів до Паралімпіади-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Літні Паралімпійські ігри у французькій столиці відбудуться від 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

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