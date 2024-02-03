Офіційно: стала відома нова дата бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Визначилася нова дата бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, який перенесли з 17 лютого через травму британського боксера.

Поєдинок відбудеться 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді, однак через травму британця весь вечір боксу перенесли.

Під час одного зі спарингів "Циганський король" отримав серйозне розсічення, після якого йому навіть довелося накладати шви.

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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