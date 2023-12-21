Офіційно: Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА – що це означає

Суд ЄС визнав, що санкції проти клубів-учасників Європейської Суперліги є неправомірними.

Суд Європейського союзу офіційно постановив, що УЄФА та ФІФА діяли незаконно, коли 2021 року заборонили створювати новий футбольний турнір – Європейську Суперлігу (European Super League).

Як повідомляється в рішенні на офіційному сайті Суду ЄС, санкції від УЄФА та ФІФА проти клубів-засновників та клубів-учасників Європейської Суперліги є неправомірними.

"Правила Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), згідно з якими, будь-який проєкт нового клубного футбольного змагання, зокрема, Суперліга, підлягає попередньому дозволу і забороняє клубам і футболістам брати участь у ньому, а також погрози санкціями, є незаконними.

Це пов'язано з тим, що повноваження ФІФА та УЄФА не підпорядковуються жодним критеріям, які гарантували б їхній прозорий, об'єктивний, недискримінаційний та пропорційний характер. Так само правила, які надають ФІФА та УЄФА виключний контроль над комерційним використанням прав, отриманих від цих змагань, можуть обмежувати конкуренцію, беручи до уваги важливість останніх для ЗМІ, споживачів і громадськості", – йдеться у висновку суду ЄС.

Це рішення означає, що клубам дозволяється створювати власні турніри, на кшталт Суперліги, та брати в них участь, а УЄФА і ФІФА не мають права накладати санкції на команди та гравців, які беруть участь в альтернативних змаганнях.

Європейська Суперліга з футболу: що відомо

Нагадаємо, 19 квітня 2021 року 12 футбольних клубів офіційно оголосили про створення Європейської Суперліги: "Мілан", "Арсенал", "Атлетіко", "Челсі", "Барселона", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид і "Тоттенгем".

Після оголошення про створення Суперліги УЄФА пригрозив учасникам нового турніру жорсткими санкціями.

Футбольне співтовариство і політики вибухнули гнівом щодо топклубів, які стали ініціаторами проекту.

Після цього про вихід із Суперліги по черзі оголосили 9 клубів із 12. А УЄФА виніс покарання для дев'яти клубів, які пішли на угоду з організацією.

Іншій трійці – "Реалу", "Барселоні" та "Ювентусу" пригрозили більш суворими санкціями. "Реал", "Барселона" і "Ювентус" відреагували на це спільною заявою, в якій зробили акцент на неприпустимості тиску з боку УЄФА.

Влітку 2023 року "Ювентус" також повідомив, що остаточно виходить із проєкту Суперліги. Тож наразі єдиними клубами, які цього ще не зробили, залишаються "Реал" та "Барселона".

Новини світу: для чого створили Суперлігу Європи і як це коментують у ФІФА

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