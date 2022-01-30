Офіційно: Супряга з "Динамо" перейшов в італійський клуб

Офіційно: Супряга з "Динамо" перейшов в італійський клуб

21-річний українець приєднався до генуезького клубу на правах оренди до завершення сезону 2021/2022.

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга виступатиме за італійську "Сампдорію".

Про це інформує пресслужба "біло-синіх".

21-річний українець приєднався до генуезького клубу на правах оренди до завершення сезону 2021/2022.

При цьому "Сампдорія" отримала право викупу контракту гравця після завершення оренди.

У цьому сезоні Супряга провів лише 6 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Головний тренер киян Мірча Луческу неодноразово був розчарований грою Владислава.

Наразі "Сампдорія" посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 20 очок після 23 турів.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко пропустив перше тренування з новим керманичем "Евертона".

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