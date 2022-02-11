Офіційно: у 15-річної російської фігуристки, яка виступає на ОІ-2022, виявили допінг

Офіційно: у 15-річної російської фігуристки, яка виступає на ОІ-2022, виявили допінг

Через це ОКР можуть позбавити "золота".

Міжнародне агентство тестування (ITA ) офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої.

Про це повідомляє пресслужба ITA.

Зазначається, що вона була взята 25 грудня під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого (вже після командного турніру на Олімпіаді) акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію.

На 15-річну фігуристку було накладено відсторонення від змагань, яке вона успішно опротестувала, та отримала допуск до тренувань. Тепер Міжнародний олімпійський комітет (МОК) подав протест до Арбітражного спортивного суду Лозанни (CAS) з метою залишити в силі усунення.

Виїзна комісія CAS розгляне справу Валієвої не пізніше 15 лютого, тобто до старту особистого турніру фігуристок на Олімпіаді.

Якщо провина Валієвої або тренерського штабу ОКР буде доведена, то їх можуть позбавити "золота", яке вони здобули в командних змаганнях. Наразі церемонію нагородження поставили на паузу через цю ситуацію з допінгом.

Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.

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