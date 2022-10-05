Офіційно: Україна з Іспанією та Португалією подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу

Україна разом з Іспанією та Португалією претендуватиме на право прийняти Чемпіонат світу з футболу 2030 року.

Україна разом з Іспанією та Португалією подають спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ця ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни в період відбудови завдяки силі футболу. Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони. Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подання заявки до ФІФА.

Ми віримо, що футбольна сім'я всього світу підхопить та підтримає цю ініціативу. Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат світу-2030!" - йдеться у спільному офіційному пресрелізі учасників.

Раніше британське видання The Times повідомило, що Україна планує подати спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення Чемпіонату світу-2030 з футболу. Цю ідею схвалив президент України Володимир Зеленський, а також уряди Іспанії та Португалії. В разі успіху Україна розраховує прийняти частину матчів групового етапу мундіалю.

Додамо, що Україна одного разу в своїй історії вже приймала великий футбольний форум - 2012 року наша країна спільно з Польщею провела Чемпіонат Європи. Крім того, 2018 року в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Росію не допустили до жеребкування Євро-2024, яке відбудеться в неділю, 9 жовтня. Майбутню континентальну першість від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Читайте також:

Стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору Євро-2024

Меседж від легенди: Андрій Шевченко опублікував велике звернення до світу щодо війни в Україні

"Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого": футболістка збірної Росії "рознесла" Путіна