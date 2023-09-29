Офіційно: Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на об'єднавчий поєдинок.

Про це повідомив журналіст ESPN Майк Коппінджер на своїй сторінці у Twitter. Також цю інформацію підтвердив Ф'юрі у себе в Instagram.

Точна дата проведення бою між українцем і британцем наразі невідома. За інформацією джерел ESPN, він може відбутися 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року. Місцем проведення стане Саудівська Аравія.

На кону в цьому поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Переможець бою збере усі чотири найпрестижніші пояси хевівейту: WBO, WBA та IBF, якими володіє українець, а також WBC, що належить британцю.

"Роблю те, що кажу. Кажу те, що роблю. Бій за "абсолюта". Це епоха "Циганського короля". Усику, ти більше не зможеш бігати, як кролик. Ти отримаєш це", – прокоментував підписання контракту Ф'юрі.

"Я не можу повірити, що це відбувається, але це справді так. Повага Тайсону за його мужність", – сказав промоутер українського боксера Олександр Красюк.

Бій Усик – Ф'юрі стане першим поєдинком в історії світового боксу, де на кону стоятимуть всі чотири головні пояси в надважкій вазі.

Останнім абсолютним чемпіоном світу у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим "абсолютом" у надважкій вазі в епоху чотирьох титулів.

Нагадаємо, 29 квітня Усик і Ф'юрі мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього українець у ніч проти 27 серпня у польському Вроцлаві нокаутував британця Даніеля Дюбуа та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Своєю чергою, Ф'юрі 28 жовтня в Саудівській Аравії проведе виставковий бій за класичними правилами боксу проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

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