Офіційно: УЄФА перенесла фінальну частину жіночого футзального Євро-2022

Нові дати буде оголошено пізніше.
УЄФА ухвалила рішення перенести фінальну стадію жіночого чемпіонату Європи.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Півфінали та фінал мали відбутися у Португалії 25-27 березня цього року.
"Після консультацій та згоди приймаючої асоціації ми підтверджуємо, що фінальну стадію чемпіонату Європи з футзалу серед жінок у Португалії (25-27 березня 2022 року) було перенесено. Подальше рішення буде ухвалено у належний час", - йдеться у повідомленні УЄФА.
У півфіналах жіночого Євро Україна зустрінеться з Іспанією, а Португалія з Росією.
Читайте також:
Слідом за клубами та збірними: УЄФА відсторонив російських арбітрів від роботи на матчах єврокубків
Офіційно: ФІФА перенесла стиковий матч ЧС-2022 між збірними України та Шотландії
Збірну країни-агресорки офіційно дискваліфікували з плейоф відбору на ЧС-2022