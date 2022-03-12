Офіційно: УЄФА перенесла фінальну частину жіночого футзального Євро-2022

Нові дати буде оголошено пізніше.

УЄФА ухвалила рішення перенести фінальну стадію жіночого чемпіонату Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Півфінали та фінал мали відбутися у Португалії 25-27 березня цього року.

"Після консультацій та згоди приймаючої асоціації ми підтверджуємо, що фінальну стадію чемпіонату Європи з футзалу серед жінок у Португалії (25-27 березня 2022 року) було перенесено. Подальше рішення буде ухвалено у належний час", - йдеться у повідомленні УЄФА.

У півфіналах жіночого Євро Україна зустрінеться з Іспанією, а Португалія з Росією.

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