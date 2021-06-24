Офіційно: УЄФА скасував правило футболу, за яким грали понад пів століття

Нововведення побачимо вже в наступному сезоні.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував правило виїзного гола в усіх турнірах під своєю егідою.

Рішення буде чинним вже від наступного сезону. Відтак, у кампанії-2021/22 за рівного рахунку за підсумками двоматчевого протистояння команди продовжать з'ясовувати стосунки в овертаймах. А далі, за потреби, в серії пенальті.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

Зазначимо, що правило виїзного гола діяло від 1965 року. Воно передбачало, що в двоматчевому протистоянні за рівного рахунку має перевагу та команда, яка забила більше голів на чужому полі.

Раніше повідомлялося, що УЄФА також розглядав варіант скасування правила виїзного гола в екстратаймах. Однак європейські футбольні чиновники домовилися про повне скасування правила.

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