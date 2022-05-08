Офіційно: всі українські футбольні чемпіонати завершили достроково

Виконавчий комітет УАФ затвердив закінчення всіх професійних футбольних турнірів в Україні у сезоні 2021/22.

У понеділок, 2 травня, була визначена доля елітного футбольного дивізіону країни - української Прем'єр-ліги. Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення сезону УПЛ-2021/22. Тепер же аналогічний вердикт отримали всі інші футбольні ліги України.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Турнірні таблиці у зазначених змаганнях мають підсумковий вигляд станом на 24 лютого 2022 року без визначення призерів.

Йдеться про такі чемпіонати: УПЛ, Першу та Другу ліги, жіночий чемпіонат України, а також чемпіонат ААФУ.

Також Виконком УАФ подовжив термін проведення процедури атестації футбольних клубів до 30 червня 2022 року з можливістю подальшого відтермінування.

Нагадаємо, що паралімпійська збірна України з футболу пробилася до 1/4 фіналу планетарної першості. У своєму третьому матчі на турнірі "синьо-жовті" не залишили шансів команді Аргентини.

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