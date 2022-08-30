Офіційно: Яремчук за рекордні гроші став футболістом чинного чемпіона Бельгії

Зазначається, що 26-річний форвард пілписав контракт із "синьо-чорними" до середини 2026 року. Щодо фінансової складової, то тут плоки немає жодної інформації.

Про перехід Яремчука повідомив офіційний сайт "Брюгге".

Раніше стало відомо, що "Бенфіка" отримає за перехід Яремчука до "Брюгге" 16 мільйонів євро та 3 мільйони євро у вигляді бонусів. Також "Бенфіка" отримає 10% від майбутнього продажу гравця. Це рекордне підписання в історії "Брюгге". Окрім того, Яремчук став найдорожчим футболістом в історії чемпіонату Бельгії, побивши рекорд центрального захисника Зіньйо Вангейсдена, за якого "Стандард" заплатив 11.7 мільйонів євро.

Окрім "Брюгге", Яремчуком цікавилася також іспанська "Севілья".

Українець перейшов до "Бенфіки" у липні минулого року з бельгійського "Гента" за 17 мільйонів євро. Минулого сезону Яремчук забив дев’ять м’ячів і зробив шість асистів у 43 матчах за "орлів". Цього сезону Роман провів п’ять матчів за "Бенфіку", віддавши один асист. Водночас всі зустрічі нападник розпочинав із лави запасних;

з бельгійського "Гента" за 17 мільйонів євро. Минулого сезону Яремчук забив дев’ять м’ячів і зробив шість асистів у 43 матчах за "орлів". Цього сезону Роман провів п’ять матчів за "Бенфіку", віддавши один асист. Водночас всі зустрічі нападник розпочинав із лави запасних; Яремчук – вихованець структури "Динамо", але за першу команду киян відіграв лише 11 офіційних ігор. Також на його рахунку виступи за "Олександрію" та бельгійський "Гент";

Цікаво, що у складі "Брюгге" також грає українець Едуард Соболь.

Додамо, що саме "Брюгге" є чинним чемпіоном Бельгії та володарем Суперкубка Бельгії. Наразі цей колектив посідає третє місце в турнірній таблиці внутрішньої першості, маючи після шести зіграних ігор 13 балів. У групі Ліги чемпіонів "Брюгге" поміряється силами з іспанським "Атлетіко", португальським "Порту" та німецьким "Баєром".