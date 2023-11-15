Офіційно: збірна України проведе "таємний" спаринг перед матчем з Італією за вихід на Євро-2024

Збірна України проведе товариський поєдинок з польською "Лехією" в рамках підготовки до заключного матчу групового етапу відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

Майбутній спаринг із "синьо-жовтими" польський клуб анонсував у себе в соцмережах.

Контрольна зустріч відбудеться у четвер, 16 листопада, у польському Гданську, де "синьо-жовті" базуються під час листопадового збору. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Зазначається, що поєдинок буде закритим для публіки.

"Лехія" – представник другого польського дивізіону. Наразі команда веде боретьбу за вихід до Екстракляси, посідаючи третє місце в турнірній таблиці. За клуб виступають українці Богдан Сарнавський, Іван Желізко та Максим Хлань.

Цікаво, що раніше головний тренер української збірної Сергій Ребров заявив, що УЄФА змушує нашу команду зіграти спаринг перед вирішальним матчем відбору на Євро-2024 з Італією.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Перемога над італійцями гарантовано виведе збірну України на чемпіонат Європи. Команду Реброва влаштує навіть нічия, якщо в передостанньому турі "Скуадра Адзурра" 17 листопада вдома не зможе обіграти Північну Македонію.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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