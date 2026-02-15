ТСН у соціальних мережах

Офіцер ЗСУ освідчився українській фристайлістці на Олімпіаді-2026

Катерина Коцар вийшла до історичного для України фіналу в біг-ейрі на Олімпійських іграх.

Катерина Коцар

Катерина Коцар / © Associated Press

Українській фристайлістці Катерині Коцар освідчився її наречений, офіцер ЗСУ, на зимовій Олімпіаді-2026.

Сталося це одразу після кваліфікації у біг-ейрі на Олімпіаді-2026, де Катерина посіла 11-те місце (155,50 бала) та вийшла до фіналу.

Катерина Коцар / © Associated Press

Катерина Коцар / © Associated Press

Катерина Коцар / © Associated Press

Катерина Коцар / © Associated Press

12 найкращих спортсменок за підсумками кваліфікації виступлять у фіналі, який відбудеться 16 лютого.

Для України це буде перший в історії фінал на Олімпійських іграх у бігейрі.

Катерина Коцар / © Associated Press

Катерина Коцар / © Associated Press

Зазначимо, що після свого виступу в фінальному стрибку кваліфікації 25-річна фристайлістка підтримала українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували з Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Гераскевич подав апеляцію на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Спортивний арбітражний суд (CAS), але той її відхилив.

Коцар продемонструвала на рукавичці напис "Freedom of memory" ("Свобода пам'яті").

Катерина Коцар / скриншот Суспільне Спорт

Катерина Коцар / скриншот Суспільне Спорт

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

