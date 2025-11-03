Офіційно: арбітр помилково не призначив пенальті у ворота "Шахтаря" в матчі з "Динамо"

Юхим Конопля проти Шоли Огундани / © ФК Динамо Київ

Комітет арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) опублікував детальний розбір епізоду між захисником донецького "Шахтаря" Юхимом Конопллею та вінгером київського "Динамо" Шолою Огунданою в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

У комітеті роз'яснили, що головний арбітр поєдинку Віталій Романов припустився помилки, не призначивши пенальті у ворота "гірників", адже Конопля порушував правила проти Огундани.

Зазначається, що Романов не мав оптимального кута огляду, щоб повноцінно оцінити момент. Водночас судді VAR Ігор Пасхал і Семен Шлончак мали у своєму розпорядженні цей ракурс і повинні були рекомендувати Романову переглянути епізод на моніторі, але не зробили цього.

"Під час боротьби за м'яч у штрафному майданчику гравець №16 "Динамо" успішно проштовхнув м'яч і мав можливість продовжити володіння, але був необережно атакований захисником №26 "Шахтаря".

Головний арбітр, попри те, що перебував порівняно близько до епізоду, не мав оптимального кута огляду, аби повноцінно оцінити момент. В результаті він не зафіксував порушення правил і дозволив грі продовжитися.

Як бачимо на відеоповторах, лише один ракурс із-за воріт давав повну та справедливу картину епізоду. Арбітри VAR мали у своєму розпорядженні цей ракурс, на відміну від головного арбітра, однак не запропонували йому перегляд на полі. Це могло б надати арбітру додаткову інформацію для ухвалення правильного рішення щодо призначення пенальті, адже така дія захисника підпадає під визначення фолу, що повинен каратися призначенням пенальті.

Це рішення арбітра VAR комітет арбітрів вважає помилковим та закликає арбітрів VAR у таких ситуаціях рекомендувати головному арбітру перегляд епізоду", – коментує комітет арбітрів.

Щодо цього епізоду комітет етики та чесної гри УАФ відкрив службове розслідування.

Додамо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський жорстко розкритикував головного арбітра Віталія Романова після Класичного, заявивши, що в цьому епізоді він повинен був призначити пенальті у ворота "Шахтаря".

Нагадаємо, Класичне на "Арені Львів" завершилося перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1 . Підопічні Арди Турана взяли реванш у "Динамо" за поразку (1:2) в матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Таким чином, "Шахтар" перервав безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ, яка була рекордною в історії столичного клубу.

Перемога над киянами дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

Раніше повідомлялося, що гравець "Шахтаря" прокоментував сутичку з Ярмоленком, який схопив його за горло у Класичному.