Офіційно: Мессі визначився з клубом, у якому продовжить кар'єру
Аргентинець продовжить виступати за океаном.
Легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі подовжив контракт з американським "Інтером" Маямі.
Про це повідомила пресслужба клубу МЛС.
Нова угода між сторонами розрахована до кінця 2028 року. Термін минулого контракту 38-річного аргентинця закінчувався наприкінці цього року.
Мессі виступає за "Інтер Маямі" від літа 2023 року. За 82 матчі у складі "чапель" аргентинець забив 71 гол і віддав 32 результативні передачі.
Цього сезону він забив 35 голів та віддав 16 асистів у 39 матчах на клубному рівні.
Раніше повідомлялося, що Мессі оформив хет-трик і вперше виграв Золоту бутсу МЛС.