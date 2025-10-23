Офіційно: Мессі визначився з клубом, у якому продовжить кар'єру

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі подовжив контракт з американським "Інтером" Маямі.

Про це повідомила пресслужба клубу МЛС.

Нова угода між сторонами розрахована до кінця 2028 року. Термін минулого контракту 38-річного аргентинця закінчувався наприкінці цього року.

Мессі виступає за "Інтер Маямі" від літа 2023 року. За 82 матчі у складі "чапель" аргентинець забив 71 гол і віддав 32 результативні передачі.

Цього сезону він забив 35 голів та віддав 16 асистів у 39 матчах на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що Мессі оформив хет-трик і вперше виграв Золоту бутсу МЛС.