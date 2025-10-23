ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Офіційно: Мессі визначився з клубом, у якому продовжить кар'єру

Аргентинець продовжить виступати за океаном.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі подовжив контракт з американським "Інтером" Маямі.

Про це повідомила пресслужба клубу МЛС.

Нова угода між сторонами розрахована до кінця 2028 року. Термін минулого контракту 38-річного аргентинця закінчувався наприкінці цього року.

Мессі виступає за "Інтер Маямі" від літа 2023 року. За 82 матчі у складі "чапель" аргентинець забив 71 гол і віддав 32 результативні передачі.

Цього сезону він забив 35 голів та віддав 16 асистів у 39 матчах на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що Мессі оформив хет-трик і вперше виграв Золоту бутсу МЛС.

Дата публікації
Кількість переглядів
472
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie