Оформила "золотий дубль": 16-річна українка двічі поспіль виграла чемпіонат світу та Європи з боротьби

Українська борчиня Марія Єфремова тріумфувала на чемпіонаті світу U-17, що відбувся в Римі.

У фіналі вагової категорії до 53 кг українська спортсменка з Бахмута Донецької області перемога японку Сакуру Оніші з рахунком 3:1.

Цікаво, що для Марії це друге поспіль "золото" юнацького чемпіонату світу. Більше того, вона також двічі поспіль стала чемпіонкою Європи серед юніорок. Тобто у 2021 та 2022 роках Єфремова оформила "золотий дубль".

Неймовірно, але Єфремова залишається непереможною на міжнародному рівні. На її рахунку 6 турнірів, на яких вона провела 24 сутички і здобула 24 перемоги. Загальний рахунок за балами - 229:11 на користь українки.

Відео фінальної сутички Єфремової на ЧС-2022

Додамо, що на ЧС-2022 з боротьби (U-17) жіноча збірна України посіла третю сходинку медального заліку. Окрім "золота" Єфремової, срібну нагороду здобула Марія Зенкіна, а Євгенія Друзенко, Анастасія Польська та Єлизавета Кулаківська завоювали бронзові медалі.

Нагадаємо, Україна виборола ще шість нагород на ЄЮОФ-2022 та йде в топ-5 медального заліку після п'яти змагальних днів.

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