Оформив дубль проти "Галатасарая": Ярмоленко встановив рекорд "Динамо" в єврокубках

Андрій став найстаршим гравцем, який забивав за "біло-синіх" в єврокубках.

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко встановив рекорд у матчі сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25 з турецьким "Галатасараєм".

Вийшовши на поле на старті другого тайму замість Назара Волошина, капітан "біло-синіх" оформив дубль, забивши на 68-й та 81-й хвилинах. Це дозволило українському клубу відігратися з 1:3 та звести поєдинок до нічиєї (3:3).

Таким чином, Ярмоленко став найстаршим гравцем в історії "Динамо", який забивав за клуб в єврокубках.

Андрій відзначився дублем у воротах "Галатасарая" у віці 35 років, 2 місяців та 29 днів. Цей дубль став для нього першим в єврокубках у складі "Динамо".

Тепер на рахунку Ярмоленка 23 голи за київський клуб в європейських турнірах. За цим показником він наздогнав Максима Шацьких. Більше голів за часів незалежності забивали лише Сергій Ребров (31) та Андрій Шевченко (25).

Вирвавши нічию в матчі з "Галатасараєм", київський клуб здобув перше очко в нинішньому розіграші Ліги Європи. Раніше "біло-сині" зазнавали поразок у перших шести турах, внаслідок чого достроково втратили шанси на вихід до плейоф.

Наразі "Динамо" продовжує перебувати на останньому, 36-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи.

У заключному турі основного етапу Ліги Європи підопічні Шовковського позмагаються з латвійським РФШ. Поєдинок відбудеться 30 січня в німецькому Гамбурзі.

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