Оформив переможний дубль: український форвард став найкращим гравцем туру в чемпіонаті Італії

Богдан Попов / © ФК "Емполі"

Український форвард "Емполі" Богдан Попов визнаний найкращим гравцем першого туру італійської Серії B (другий за силою дивізіон – прим.).

Про це повідомляється на офіційній сторінці ліги в соцмережі X.

18-річний вихованець київського "Динамо" відзначився дублем у матчі 1-го туру проти "Падови", чим допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:1.

Попов з'явився на полі у середині першого тайму за рахунку 1:1, замінивши травмованого албанця Стівена Шпенді, який забив перший гол "Емполі". Для Богдана це був лише другий матч за дорослу команду "адзуррі" і дебютний у Серії B.

На 41-й хвилині українець вивів "Емполі" вперед, вдало зігравши на добиванні після кутового. А на 66-й хвилині Попов оформив дубль, ударом головою в падінні замкнувши навіс з правого флангу.

Зазначимо, що Попов раніше перебував у структурі київського "Динамо", де грав за команду U-17. У липні 2022 року нападник приєднався до польського "Гурніка", а 2023-го став гравцем "Емполі".

Минулого сезону Богдан забив 10 голів у 33 матчах за "Емполі" U-20 у молодіжному чемпіонаті Італії.

У нинішній кампанії Попов дебютував за головну команду "Емполі" в матчі 1/32 фіналу Кубка Італії проти "Реджани" (1:1, 3:0 за пенальті).