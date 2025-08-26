- Дата публікації
Оформив переможний дубль: український форвард став найкращим гравцем туру в чемпіонаті Італії
Богдан Попов допоміг "Емполі" здобути перемогу в першому турі Серії B.
Український форвард "Емполі" Богдан Попов визнаний найкращим гравцем першого туру італійської Серії B (другий за силою дивізіон – прим.).
Про це повідомляється на офіційній сторінці ліги в соцмережі X.
18-річний вихованець київського "Динамо" відзначився дублем у матчі 1-го туру проти "Падови", чим допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:1.
Попов з'явився на полі у середині першого тайму за рахунку 1:1, замінивши травмованого албанця Стівена Шпенді, який забив перший гол "Емполі". Для Богдана це був лише другий матч за дорослу команду "адзуррі" і дебютний у Серії B.
На 41-й хвилині українець вивів "Емполі" вперед, вдало зігравши на добиванні після кутового. А на 66-й хвилині Попов оформив дубль, ударом головою в падінні замкнувши навіс з правого флангу.
Зазначимо, що Попов раніше перебував у структурі київського "Динамо", де грав за команду U-17. У липні 2022 року нападник приєднався до польського "Гурніка", а 2023-го став гравцем "Емполі".
Минулого сезону Богдан забив 10 голів у 33 матчах за "Емполі" U-20 у молодіжному чемпіонаті Італії.
У нинішній кампанії Попов дебютував за головну команду "Емполі" в матчі 1/32 фіналу Кубка Італії проти "Реджани" (1:1, 3:0 за пенальті).