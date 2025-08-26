ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Оформив переможний дубль: український форвард став найкращим гравцем туру в чемпіонаті Італії

Богдан Попов допоміг "Емполі" здобути перемогу в першому турі Серії B.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Попов

Богдан Попов / © ФК "Емполі"

Український форвард "Емполі" Богдан Попов визнаний найкращим гравцем першого туру італійської Серії B (другий за силою дивізіон – прим.).

Про це повідомляється на офіційній сторінці ліги в соцмережі X.

18-річний вихованець київського "Динамо" відзначився дублем у матчі 1-го туру проти "Падови", чим допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:1.

Попов з'явився на полі у середині першого тайму за рахунку 1:1, замінивши травмованого албанця Стівена Шпенді, який забив перший гол "Емполі". Для Богдана це був лише другий матч за дорослу команду "адзуррі" і дебютний у Серії B.

На 41-й хвилині українець вивів "Емполі" вперед, вдало зігравши на добиванні після кутового. А на 66-й хвилині Попов оформив дубль, ударом головою в падінні замкнувши навіс з правого флангу.

Зазначимо, що Попов раніше перебував у структурі київського "Динамо", де грав за команду U-17. У липні 2022 року нападник приєднався до польського "Гурніка", а 2023-го став гравцем "Емполі".

Минулого сезону Богдан забив 10 голів у 33 матчах за "Емполі" U-20 у молодіжному чемпіонаті Італії.

У нинішній кампанії Попов дебютував за головну команду "Емполі" в матчі 1/32 фіналу Кубка Італії проти "Реджани" (1:1, 3:0 за пенальті).

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie