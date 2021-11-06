"Огидне шахрайство": чеченський боксер абсурдно нокаутував суперника, того "номінують" на "Оскар" (відео)

Уболівальники не сумніваються, що поєдинок був договірним.

По-справжньому ганебний епізод трапився в Грозному (Росія) на міжнародному турнірі з професійного боксу "Час легенд".

В одному з поєдинків відомий російський боєць змішаних єдиноборств Абдул-Керім Еділов всього за 45 секунд нокаутував представника Гани Річарда Ларті.

Однак перемога чеченця викликала у вболівальників не захоплення, а огиду. Ганський боксер почав картинно падати на канвас ще до того, як росіянин влучив йому по голові.

На международном турнире по боксу «Вечер легенд-7» в Грозном боксер Абдулкерим Эдилов на 45-й секунде поединка нокаутировал Ричарда Ларти из Ганы, который начал падать еще до удара по голове. Африканца уже предложили номинировать на "Оскара" :-) pic.twitter.com/Ohld0ZvYgH — Рустем Адагамов (@adagamov) November 5, 2021

Користувачі соцмереж насміхаються з такої перемоги. Вони припускають, що Ларті добре заплатили для того, щоб він потішив місцеву публіку. Акторська майстерність ганця на вищому рівні - після курйозного падіння він довго лежав на ринзі, поки лікарі не забрали його на ношах.

Фанати пишуть, що ганець заслуговує на "Оскар". "Артист", "Велич на брехні", "Сила у грошах", "Циркачі, а не бійці", - також обурюються любителі боксу в коментарях під відео.

and the Oscar goes to... pic.twitter.com/RXsiwmSEDp — Андре Ö (@AndreWRusher) November 5, 2021

"Я знаю, що людям смішно це бачити, але насправді тут немає нічого веселого. Бійців на кшталт Ларті треба виключити зі спорту, тому що будь-яка корупція руйнує бокс. Його ліцензія має бути відкликана, і промоутери ніколи не повинні давати йому більше роботи. Огидне шахрайство. У цього хлопця має бути нульова гордість", - написав один із користувачів Twitter.

Для Еділова ця ганебна перемога стала четвертою в чотирьох поєдинках на професійному рингу. Раніше він виступав у змішаних єдиноборствах.

Що стосється Ларті, то він колишній чемпіон країни та володар титулу WBO Africa у надважкій вазі.

Раніше ТСН Проспорт писав, що сину Кадирова подарували чудернацьку перемогу на дитячому турнірі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання