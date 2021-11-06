"Огидне шахрайство": чеченський боксер абсурдно нокаутував суперника, того "номінують" на "Оскар" (відео)

Уболівальники не сумніваються, що поєдинок був договірним.
По-справжньому ганебний епізод трапився в Грозному (Росія) на міжнародному турнірі з професійного боксу "Час легенд".
В одному з поєдинків відомий російський боєць змішаних єдиноборств Абдул-Керім Еділов всього за 45 секунд нокаутував представника Гани Річарда Ларті.
Однак перемога чеченця викликала у вболівальників не захоплення, а огиду. Ганський боксер почав картинно падати на канвас ще до того, як росіянин влучив йому по голові.
На международном турнире по боксу «Вечер легенд-7» в Грозном боксер Абдулкерим Эдилов на 45-й секунде поединка нокаутировал Ричарда Ларти из Ганы, который начал падать еще до удара по голове. Африканца уже предложили номинировать на "Оскара" :-) pic.twitter.com/Ohld0ZvYgH— Рустем Адагамов (@adagamov) November 5, 2021
Користувачі соцмереж насміхаються з такої перемоги. Вони припускають, що Ларті добре заплатили для того, щоб він потішив місцеву публіку. Акторська майстерність ганця на вищому рівні - після курйозного падіння він довго лежав на ринзі, поки лікарі не забрали його на ношах.
Фанати пишуть, що ганець заслуговує на "Оскар". "Артист", "Велич на брехні", "Сила у грошах", "Циркачі, а не бійці", - також обурюються любителі боксу в коментарях під відео.
and the Oscar goes to... pic.twitter.com/RXsiwmSEDp— Андре Ö (@AndreWRusher) November 5, 2021
"Я знаю, що людям смішно це бачити, але насправді тут немає нічого веселого. Бійців на кшталт Ларті треба виключити зі спорту, тому що будь-яка корупція руйнує бокс. Його ліцензія має бути відкликана, і промоутери ніколи не повинні давати йому більше роботи. Огидне шахрайство. У цього хлопця має бути нульова гордість", - написав один із користувачів Twitter.
- Для Еділова ця ганебна перемога стала четвертою в чотирьох поєдинках на професійному рингу. Раніше він виступав у змішаних єдиноборствах.
- Що стосється Ларті, то він колишній чемпіон країни та володар титулу WBO Africa у надважкій вазі.
Раніше ТСН Проспорт писав, що сину Кадирова подарували чудернацьку перемогу на дитячому турнірі.