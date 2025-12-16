Оголошено ім'я найкращого тренера 2025 року за версією ФІФА

Луїс Енріке / © Associated Press

16 грудня у місті Доха, столиці Катару, відбулася церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards, під час якої нагороду найкращому тренеру 2025 року отримав керманич ПСЖ Луїс Енріке.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

У боротьбі за почесну нагороду 55-річний іспанець обійшов конкурентів, якими були Ганс-Дітер Флік ("Барселона"), Енцо Мареска ("Челсі"), Арне Слот ("Ліверпуль"), Мікель Артета ("Арсенал"), Роберто Мартінес (збірна Португалії) та Хав'єр Агірре (збірна Мексики).

Голосування за переможця відбувалося на офіційному сайті ФІФА. Фінальний результат визначався сумарно: по 25% голосів від тренерів і капітанів національних збірних, журналістів та уболівальників.

Минулого сезону Енріке виграв з ПСЖ чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що раніше Енріке також був визнаний найкращим тренером 2025 року за версією видання France Football, яке вручає "Золотий м'яч".

Нагадаємо, торік найкращим тренером за версією ФІФА було визнано нинішнього керманича збірної Бразилії Карло Анчелотті, який тоді очолював мадридський "Реал".