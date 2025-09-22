Оголошено ім'я володаря "Золотого м'яча-2025"

"Золотий м'яч" / © Associated Press

У понеділок, 22 вересня, в паризькому театрі Шатле відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2025".

Нагороду найкращому футболісту світу від авторитеного журналу France Football отримав французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

У боротьбі за почесний приз Дембеле випередив іспанського вінгера "Барселони" Ламіна Ямаля, який посів у голосуванні друге місце.

Минулого сезону Дембеле допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.

28-річний Дембеле уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов інших трьох фіналістів у номінації – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".