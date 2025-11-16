ТСН у соціальних мережах

Проспорт
286
2 хв

Оголошено стартовий склад збірної України на вирішальний матч відбору ЧС-2026 з Ісландією

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Максим Приходько
Микола Матвієнко

Микола Матвієнко / © УАФ

Збірна України оголосила стартовий склад на матч заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Ісландії.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Малиновський, Ярмолюк, Циганков, Зубков – Ванат

Запасні: Волинець, Різник, Михайличенко, Сваток, Бондар, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Михавко, Назарина, Волошин, Караваєв

Матч Україна – Ісландія відбудеться сьогодні, 16 листопада, на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія.

Перед останнім туром українці та ісландці мають у своєму активі по 7 очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому команду Сергія Реброва влаштує лише перемога в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.

Перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2026 здобула збірна Франції (13 балів), для якої виїзний матч заключного туру з Азербайджаном (1 пункт) уже не матиме турнірного значення.

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила заявку на вирішальний матч відбору ЧС-2026 проти Ісландії.

Також ми розповідали, що Ребров дав пресконференцію перед вирішальним матчем відбору ЧС-2026 проти Ісландії.

