Оголошено стартовий склад збірної України на вирішальний матч відбору ЧС-2026 з Ісландією

Збірна України оголосила стартовий склад на матч заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу проти Ісландії.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Малиновський, Ярмолюк, Циганков, Зубков – Ванат

Запасні: Волинець, Різник, Михайличенко, Сваток, Бондар, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Михавко, Назарина, Волошин, Караваєв

Матч Україна – Ісландія відбудеться сьогодні, 16 листопада, на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Перед останнім туром українці та ісландці мають у своєму активі по 7 очок, але в острів'ян краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Тому команду Сергія Реброва влаштує лише перемога в очному протистоянні, щоб посісти другу сходинку в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф.

Перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2026 здобула збірна Франції (13 балів), для якої виїзний матч заключного туру з Азербайджаном (1 пункт) уже не матиме турнірного значення.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

